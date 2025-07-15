地政總署：次季補地價收入1.03億　按季勁插95%、創逾5年季度新低

地政總署今日（15日）公布，在2025年4月至6月季度內在土地註冊處共註冊了11宗契約修訂及3宗換地個案，其中5宗為不涉及補地價金額的技術性契約修訂，涉及地價收入總額約為1.03億元，按季勁減約95%，為逾5年季度新低 。



上述14宗土地交易中，2宗位於港島、8宗位於九龍及4宗位於新界，有關數字並不包括小型屋宇個案。而季度內並沒有私人協約批地及地段增批的註冊。

地價收入按季勁減95%

參考上一季地價收入總額約20.7億元，反映地價收入按季減少95%，屬於2020年第1季錄得「零補地價」後新低，當時受到疫情影響導致補地價工作叫停。

至於期內較大宗補地價個案為德祥地產旗下土瓜灣上鄉道21至31號地盤，涉及金額為8,680萬元，屬工業轉住宅發展，每呎樓面補地價約1,060元。