房屋局:一手私樓潛在供應減至10.1萬伙 現樓貨尾2.7萬伙回落千伙
撰文：蔡偉南
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據房屋局最新數據指出，截至2025年6月底，未來3至4年一手私人住宅潛在供應量約10.1萬伙，較對上一季再減少4,000伙，連續5季下跌，跌至11個季度的近3年新低。
現樓貨尾回落至2.7萬伙
細分各個類別，落成但仍未賣出的現樓貨尾單位約2.7萬伙，按季減少1,000伙；興建中但未賣出的樓花單位約6.4萬伙，按季減少1,000伙，亦為11個季度低位。
至於已批出土地（熟地）並可隨時動工的單位約1萬伙，按季減少2,000伙。
今年上半年施工量6100伙
施工量方面，今年第二季施工量為2,500伙，合計首季及第二季共6,100伙。
落成量方面，今年第二季落成量為4,600伙，合計首季及第二季共10,100伙。
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