周末新盤錄70宗　按周回升1.4倍　天水圍YOHO WEST單日沽13伙

颱風過後新盤交投持續。過去兩日（26日、27日）新盤市場錄得70宗成交，較上周的颱風天回升1.4倍。當中新地(0016)旗下天水圍YOHO WEST於周日單日連沽13伙，共套現逾7,280萬元。



天水圍天榮站YOHO WEST，於周日單日連沽13伙單位，套現逾7,280萬元。售出的單位均爲兩房戶，實用面積由410至468平方呎，成交價由511.46萬至631.59萬元，呎價約12,475至13,520元。

當中售價最高的單位為2B座36樓B3室，實用面積468平方呎，以631.59萬元售出，呎價約13,496元。呎價最高的單位則為2A座31樓A3室，實用面積410平方呎，成交價554.3萬元，呎價約13,520元。

天水圍YOHO WEST。（黃祐樺攝）

凱柏峰III兩日沽16伙

信和置業(0083)、嘉華國際(0173)及招商局置地(0978)合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰III，於上周五進行新一輪銷售後，周末銷情持續，兩日沽出16伙單位，平均呎價約14,818元。其3A座10樓G室，實用面積347平方呎，成交價514.5萬元，折合呎價約14,826元。

發展商指，買家大部分為投資客，購入作投資及收租用。另外項目於7日内累沽228伙，套現超過14億元。

凱柏峰位於將軍澳康城路1號

屯門飛揚第2期一房戶沽清

長實集團(1113)及新地(0016)合作發展的屯門飛揚第2期，於周末兩日沽出項目最後2伙一房，目前項目全數一房單位已沽清。涉及的單位包括3座19樓H室，實用面積266平方呎，一房間隔，成交價365.8萬元，呎價約13,751元。另一伙為第3座18樓G室，實用面積283平方呎，售價381.9萬元，呎價約13,495元。

長實營業部副首席經理楊桂玲表示，整個飛揚系列至今累售共737伙，套現約37.5億元。