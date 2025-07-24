啟德維港灣畔第1A及1B期共1146伙、短期內上樓書　1A期料8月開賣

由中國海外（0688）、九龍倉集團（0004）、恒基地產（0012） 及嘉華國際（0173） 合作發展的啟德跑道區項目「維港‧灣畔」，於今日 （24日）首度公布項目第1A期「迎海門」及第1B期「臨海門」的布局圖及部分單位戶型，兩期戶型涵蓋一房至四房單位及特色單位。



啟德維港·灣畔第1A及1B期共1146伙

「維港·灣畔」共分4期發展，合共提供約2,060伙。當中第一期細分A、B兩期發展，共1146伙。當中第1A期「迎海門」由3幢大樓組成，合共提供約635伙一房至四房單位，實用面積由290至1,908平方呎。當中三房套及工作間連洗手間間隔，實用面積818至819平方呎。

中國海外地產董事總經理游偉光（左一）。

（李健民攝）

第1B期「臨海門」涉511伙

另外，第1B期「臨海門」 則由2幢大樓組成，合共提供約511伙一房至三房單位，實用面積則由300至669平方呎。當中兩房實用面積516平方呎、兩房連儲物室及兩房套連儲物室實用面積549至579平方呎。三房實用面積569平方呎、三房套實用面積669平方呎。

短期內會上樓書

中國海外地產董事總經理游偉光表示，「維港·灣畔」已屆現樓，並會於短期內會上載售樓說明書，而1A期單位最快會於8月份進行開售。至於其他售樓資料，游偉光則表示會稍後公佈。