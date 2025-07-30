上環干諾道西全幢商廈獲接管人推出放售　市值3.8億

再有大額物業被接管出售。仲量聯行表示，獲接管人委任公開放售上環干諾道西35及36號香港康諾維港大廈全幢物業，建築面積約3.6萬平方呎。據了解，該物業已獲批改建成酒店，預料未來會成爲學生宿舍。全幢物業市值逾3.8億元。



仲量聯行表示，該物業位於上環干諾道西35及36號，樓高23層，總建築面積約36,516平方呎，樓頂可設置面向維港的大型廣告牌。

物業已獲批許可改建爲酒店，同時亦有機會跟隨政府「留學香港」政策，以及放寬商廈及酒店改裝爲學生宿舍的規定，預料未來該物業會改建爲學生宿舍。

陳國章：物業爲罕有全幢放售 料吸引院校投資

仲量聯行資本市場部主管陳國章表示，受惠於中環核心商業區的帶動作用，上環的全幢商廈物業交投情況備受投資者及用家追捧，而香港康諾維港大廈則屬市場罕見港島全幢放售個案。他又表示，隨著政府政策支持商廈改建學生宿舍及市場需求增加，預料會吸引到院校及投資者垂青。