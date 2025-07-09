仲量聯行：商廈空置居高不下、租金睇跌5%　舖市疲弱租金料插一成

寫字樓市場備受壓力。仲量聯行指出，由於市場仍不乏新供應和可出租樓面，空置率仍將居高不下，料今年整體寫字樓租金仍將處於下行周期，全年將下跌約5%。



據該行資料，今年上半年氣氛好轉，位於核心地段的寫字樓租賃交投增加。儘管整體空置率升至 13.6%的高位，但灣仔/銅鑼灣及尖沙咀的空置率則分別降至9.5%及7.9%。

仲量聯行港島商業部主管郭禮言表示，預期中環優質商廈的租金將於今年底回穩，今年下半年的租務活動將有所改善。然而由於市場仍不乏新供應和可出租樓面，空置率仍將居高不下。他料今年整體寫字樓租金仍將處於下行周期，全年將下跌約5%。

商舖市場疲弱、租金料跌最多10%

商舖市場方面，仲量聯行香港商舖部資深董事陳永慧表示，受到市民北上及外遊增長、消費模式改變及失業率上升等因素影響，今年上半年零售市場非常疲弱。截至6月底核心區街舖空置率維持在10.5%，租金由高位跌約72%。而商場的空置率大幅上升至10.5%的新高，主要原因是新供應增加及現有商場新增的空置樓面，租金亦由高位跌約42%。

陳永慧續指，今年下半年零售市場仍面對不同挑戰及困難，預計今年核心區街舖及優質商場的租金將下降5%至10%。

學生宿舍需求蓬勃 料乙、丙級寫字樓可作改建

而資本市場方面，仲量聯行香港資本市場部主管陳國章表示，儘管銀行同業拆息（HIBOR）處於低位，惟銀行持續收緊信貸及宏觀經濟不明朗，窒礙投資市場發展。

展望下半年，陳國章指，觀乎市場上有大學積極尋找自用物業，除學生宿舍，亦作行政、教育等用途，陸續將有更多大學收購物業。最新的商廈改建為專用學生宿舍（PBSA）政策將吸引更多大學吸納酒店和乙、丙級寫字樓，但仍需衡量成本。另外，由於IPO 市場表現活躍，將帶動寫字樓租賃活動，有望吸引投資者重投寫字樓投資市場。