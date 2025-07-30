啟德維港灣畔第1A及1B期共1146伙　同步上樓書、最細一房290呎

由中國海外（0688）、九龍倉集團（0004）、恒基地產（0012） 及嘉華國際（0173） 合作發展的啟德跑道區項目「維港‧灣畔」共分4期發展，合共提供約2,060伙。當中第一期細分A、B兩期發展，共1,146伙。至於第1A期「迎海門」及第1B期「臨海門」今日（30日）則同步上載樓書。



第1A期共635伙 最細290呎

當中第1A期「迎海門」由3幢大樓組成，合共提供約635伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積由290至1,908平方呎。

最細一伙為第1A座2樓至33樓J室，實用面積290平方呎，屬一房套間隔。至於最大一伙為第1A座35樓A室，屬四房間隔，實用面積1,908平方呎，連308平方呎平台及1,371平方呎天台，內置樓梯上落。

最細一伙為第1A座2樓至33樓J室，實用面積290平方呎，屬一房套間隔。

第1B期提供511伙 戶型涵蓋一房至三房

另外，第1B期「臨海門」 則由2幢大樓組成，提供約511伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積則由300至669平方呎。

最細一伙為第2A座2樓至35樓D室，實用面積300平方呎，屬一房套間隔。至於最大一伙為第2B座5樓至35樓A室，實用面積669平方呎，屬三房間。

2019年以159.5億奪地皮

項目在2019年由中國海外、恒地 、九倉及嘉華合組的財團以159.5億元奪得，以總金額計算，當時創跑道區地價新高。地皮最高可建樓面120萬平方呎計，即平均樓面地價約13,238元，則當時創啟德跑道區海景地皮的地價新低。