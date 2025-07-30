寬減差餉救工商舖　財庫局許正宇拒接納、指停賣商業地消化供應

近年工商舖市場大幅度插水，部份投資者被銀行CALL LOAN需要蝕讓商業房地產資產。立法會議員江玉歡提出質詢，指非住宅物業（例如商鋪及寫字樓）的空置率持續上升，令業主承受沉重的經營壓力，查詢政府會否考慮允許非住宅物業業主以分期方式繳付該等物業交易的印花稅，以紓緩業界的財務壓力，以及考慮推出臨時性的非住宅物業差餉寬減措施。



不過財經事務及庫務局局長許正宇拒絕有關建議，稱政府透過暫停推商業地，讓市場有空間消化現有供應。



江玉歡提出的3項建議，包括允許非住宅物業業主以分期方式繳付該等物業交易的印花稅；適度放寬外資或「新資本投資者入境計劃」申請人投資非住宅物業的限制、降低非住宅物業的印花稅率；參考英國和澳洲等地方的做法，考慮推出臨時性的非住宅物業差餉寬減措施。

財經事務及庫務局局長許正宇回覆表示，現時沒有計劃允許非住宅物業交易的印花稅以分期方式繳付，主要因為現時非住宅物業交易的印花稅由100元至最高稅率百分之四點二五不等，僅佔交易成本極小部分，而且由於印花稅一般是由買家繳付，因此不認為現時繳付印花稅的安排會對非住宅物業業主構成財務壓力。

此外，許正宇表示，政府一直密切留意非住宅物業市場的情況和發展。考慮到近年寫字樓空置率及未來幾年非住宅物業的供應仍相對充足，政府由2023/24年度起已暫停以招標形式推售商業用地，讓市場有空間消化現有供應。