西營盤半山名滙單日標售29伙 套現2.1億 大手客3804萬連買3伙
撰文：李明珠
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新盤氣氛回暖，持續錄得多宗成交。九龍建業（0034）旗下西營盤半山名滙，於昨日（29日）以招標形式發售33伙，即日沽出29伙，單日套現逾2.1億元，平均成交呎價約23,961元。
成交紀錄冊顯示，項目最新招標沽出29伙單位，單日套現逾2.1億元。售出的單位包括21伙一房，4伙兩房，3伙三房及1伙特色戶，實用面積由257至462平方呎，成交價由555.2萬至1,341萬元，折合呎價約21,600至29,026元。
當中錄得一組大手客購入3伙單位，斥資逾3,804萬元；其中包括了成交金額最高的28樓D室單位，實用面積462平方呎，兩房間隔，成交價13,41萬元，呎價為29,025元。
推出一房戶招標、未符合地建會招標指引
值得留意的是，是次售出單位中大部分屬一房戶型，未能符合地產建設商會的招標指引。地產建設商會曾向會員發出指引，規定少於兩個睡房的單位不得通過招標方式出售。
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