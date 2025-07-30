滶晨II單日沽33伙、套現4.6億　全盤累售500伙、套現近88億

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5B期滶晨II 今日（30日）次輪以價單發售88伙，入場費899.6萬起。發展商表示，連同「滶晨」招標單位，單日沽出33伙，單日套現近4.6億元



發展商表示，「滶晨」及「滶晨II」維持「雙線銷售」策略，今日亦錄3伙招標成交，套現7,432.9萬元，其中第1(1A)座6樓P3單位，實用面積952平方呎，3房1套連工人房及洗手間設計，呎價28,211元，售價2,685.7萬元。

套現近88億、料成2025年度全新項目吸金王

「滶晨」及「滶晨II」，合共售出500伙，共錄60組大手豪客，涉及逾150伙，大手比例約32%，當中不乏名人及本地富豪家族大手入市，約70%選用即供付款方法， 共套現近88億元，截至7月底，銷售金額冠絕本年度全港全新一手項目，料成為2025年度全新項目吸金王，平均成交呎價近27,000元。

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸滶晨

次輪價單發售88伙 入場費899.6萬

次輪價單發售88伙，涵蓋78伙兩房及10伙三房，實用面積448至778平方呎。價單定價1,124.6萬至2,660.9萬元，呎價24,826元至34,202元。扣除最高20%折扣後，折實售價899.6萬至2,128.7萬元，折實呎價19,859元至27,361元。當中有22伙折實售價低於1,000萬元。

次輪銷售分X、S、A及B組

本次推售一共分開爲X、S、A及B組，X組買家爲招標購入面向深水灣大宅買家提名之合資格買家，每位買家共享有兩個題名權，而每個題名權則可購買一伙單位；S組買家則可購買最少2伙指定單位至少3伙，最多可買8伙。

而A組則可購買最少一伙指定單位或2伙，最多可買4伙；B組則僅可購買1至2伙一般單位。