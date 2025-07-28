滶晨II周三次輪賣88伙　暫收2000票超購逾21倍　夥中原推置業優惠

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5B期滶晨II，早前加推價單3號，涉及62伙，並落實本周三（30日）次輪以價單發售88伙，入場費899.6萬起。發展商表示，截至今日（28日）下午3時，已累收約2,000票，按次輪88伙計，超額認購逾21倍。明日下午4時截票。



次輪價單發售88伙 入場費899.6萬

次輪價單發售88伙，涵蓋78伙兩房及10伙三房，實用面積448至778平方呎。價單定價1,124.6萬至2,660.9萬元，呎價24,826元至34,202元。扣除最高20%折扣後，折實售價899.6萬至2,128.7萬元，折實呎價19,859元至27,361元。當中有22伙折實售價低於1,000萬元。

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸滶晨

加推62伙 涵蓋兩房至三房

至於，早前加推的3號價單涉及62伙，涵蓋兩房至三房，當中58伙兩房及4伙三房，實用面積453至778方呎。價單定價1,124.6萬至2,660.9萬元，呎價24,826元至34,202元。扣除最高20%折扣後，折實售價899.6萬至2,128.7萬元，折實呎價19,859元至27,361元。

入場單位為第2座6樓E室，實用面積453方呎，兩房間隔，折實售價899.6萬元，折實呎價約19,859元。

夥中原推出置業優惠

為配合銷售，亦夥中原地產推出置業優惠，由即日起至2025年8月31日，經中原地產購入項目兩房至三房，並於入伙後經由中原地產租出的首30名買家，可獲一年「中原收租保」禮遇，優惠總值約港幣3.54萬元。