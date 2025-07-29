滶晨II明次輪賣88伙　截收逾2100票超購逾22倍　大手客最多買8伙

撰文：黃祐樺
出版：更新：

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5B期滶晨II 明日（30日）次輪以價單發售88伙，入場費899.6萬起。發展商表示，截至今日（28日）下午3時，已截收逾2,100票，按次輪88伙計，超額認購逾22倍。

次輪價單發售88伙　入場費899.6萬

次輪價單發售88伙，涵蓋78伙兩房及10伙三房，實用面積448至778平方呎。價單定價1,124.6萬至2,660.9萬元，呎價24,826元至34,202元。扣除最高20%折扣後，折實售價899.6萬至2,128.7萬元，折實呎價19,859元至27,361元。當中有22伙折實售價低於1,000萬元。

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸滶晨

次輪銷售分X、S、A及B組

本次推售一共分開爲X、S、A及B組，X組買家爲招標購入面向深水灣大宅買家提名之合資格買家，每位買家共享有兩個題名權，而每個題名權則可購買一伙單位；S組買家則可購買最少2伙指定單位至少3伙，最多可買8伙。

而A組則可購買最少一伙指定單位或2伙，最多可買4伙；B組則僅可購買1至2伙一般單位。

左起：麗新發展高級副總裁潘銳民、帝國集團執行董事姚志偉、新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣、資本策略地產執行董事何樂輝。
為方便出入深圳灣口岸　專才1.28萬租洪水橋滙都I一房、回報3.4厘租客買樓後棄租愉景新城三房　長情業主740萬沽　持貨27年升兩成周末新盤錄70宗　按周回升1.4倍　天水圍YOHO WEST單日沽13伙投資客850萬購長沙灣The Campton兩房　原業主大蝕百萬　減達一成
香港樓市
新盤市況
南區樓市
新世界