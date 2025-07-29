滶晨II明次輪賣88伙 截收逾2100票超購逾22倍 大手客最多買8伙
撰文：黃祐樺
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由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5B期滶晨II 明日（30日）次輪以價單發售88伙，入場費899.6萬起。發展商表示，截至今日（28日）下午3時，已截收逾2,100票，按次輪88伙計，超額認購逾22倍。
次輪價單發售88伙 入場費899.6萬
次輪價單發售88伙，涵蓋78伙兩房及10伙三房，實用面積448至778平方呎。價單定價1,124.6萬至2,660.9萬元，呎價24,826元至34,202元。扣除最高20%折扣後，折實售價899.6萬至2,128.7萬元，折實呎價19,859元至27,361元。當中有22伙折實售價低於1,000萬元。
次輪銷售分X、S、A及B組
本次推售一共分開爲X、S、A及B組，X組買家爲招標購入面向深水灣大宅買家提名之合資格買家，每位買家共享有兩個題名權，而每個題名權則可購買一伙單位；S組買家則可購買最少2伙指定單位至少3伙，最多可買8伙。
而A組則可購買最少一伙指定單位或2伙，最多可買4伙；B組則僅可購買1至2伙一般單位。
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