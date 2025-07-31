金管局：第2季負資產宗數37806宗、按季減7%　涉銀行職員貸款為主

香港金融管理局今日（31）公布2025年第二季末負資產住宅按揭貸款的最新調查結果。2025年第二季末負資產住宅按揭貸款宗數為37,806宗，2025年第一季末為40,741宗，按季減少2935宗或7.2%。這些個案主要涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。



負資產住宅按揭貸款涉及的金額由2025年第一季末的2,059億元，減少至2025年第二季末的1,902億元。另負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額由2025年第一季末的164億元，減少至2025年第二季末的143億元。

2025第二季末拖欠三個月以上的負資產住宅按揭貸款比率為0.21%，相較2025年第一季末的0.17%，仍維持於低水平。

第2季負資產宗數37806宗、按季減7%。

數字不包括涉及二按

金管局指， 必須注意的是，此調查所得數字僅涉及銀行提供並已知道為負資產的一按貸款（即欠受訪機構的未償還貸款額超過按揭物業的當前市值），當中並不包括涉及二按，而連同二按計算屬於負資產貸款的住宅按揭貸款。由於銀行沒有客戶在二按下的未償還貸款的資料，因此無法知悉其中有多少宗屬於負資產貸款。

受訪認可機構的按揭貸款額約佔整個銀行體系按揭貸款總額的99%。調查結果是經過推算得出，以估計整個銀行體系的負資產按揭貸款情況。