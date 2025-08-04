西營盤半山名滙累沽43伙、套現逾3億　兩日錄逾1000組準買家參觀

九龍建業（0034）旗下西營盤半山名滙今日（4日）開放3伙示範單位予傳媒參觀，並公布最新部署。九龍建業市務及銷售部助理總經理陳淑芳表示，項目至今累沽43伙，套現逾3億元，當中呎價最貴單位屬28樓D室，實用面積462平方呎，屬三房套單位，呎價約29,025元。



客源方面，沽出的43伙當中內地及香港買家各佔一半，有7成為投資者。亦不排除會以價單推售，定價參考招標單位成交價。項目於上周六開放參觀示範位，兩日錄得逾1,000組準買家參觀。

料樓價平穩向好升5%

後市方面，她料全年樓價平穩向好，約有5%升幅，至於豪宅市場則料將平穩發展。

UPPER MANOR 半山名滙樓高26層的住宅大樓，共提供111個住宅單位，其中110伙標準戶型涵蓋一房至三房間隔，另有一伙頂層特色戶。

九龍建業市務及銷售部助理總經理陳淑芳。（黃祐樺攝）

九龍建業市務及銷售部助理總經理陳淑芳（右二）表示，西營盤半山名滙呎價最貴單位高達約29,025元。（黃祐樺攝）