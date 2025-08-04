黑雨周末新盤錄106宗　將軍澳凱柏峰兩日累沽49伙　套現逾2.5億

雖然周末天氣欠佳，但未阻新盤交投。過去兩日（2日至3日）新盤市場錄得106宗成交，較上周的76宗上升約四成。當中由信置（0083）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰系列，於周末展開新一輪銷售，兩日累沽49伙，套現逾2.5億元。



將軍澳凱柏峰II日前上載新價單，並安排於周六推售38伙一房單位，雖然當日天文台發出黑色暴雨警告信號，但仍有大批準買家冒雨到場揀樓，最終全數單位即日沽清，套現近2億元。當中最高成交單位為2A座66樓G室，實用面積347平方呎，成交價549.2萬元，呎價15,829元。

另外，項目同系亦沽出數伙單位，凱柏峰系列於兩日内合計累售29伙，套現逾2.5億元。發展商表示，凱柏峰推出至今全盤累售1,186伙，總銷售金額逾93億元。

信和置業執行董事田兆源。

凱柏峰位於日出康城康城路1號

西營盤半山名滙兩日連沽13伙

九龍建業（0034）旗下西營盤半山名滙，於周六連沽10伙，其後於周日再錄得3宗招標成交，兩日合共沽出13伙單位，套現逾8,300萬元。最新招標售出的單位戶型涵蓋一房及兩房，成交價介乎673.6萬至962.1萬元，呎價約22,269至26,210元。

當中，最高售價單位為12樓E室，實用面積394平方呎，兩房間隔，以962.1萬元成交，折合呎價約24,419元。

筆架山緹外花園特色戶1.7億沽

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號「緹外」，於周日通過招標售出一伙花園特色單位。該單位為第6座地下B室，實用面積3,855平方呎，屬四房四套房連雙工人房間隔，外連2,234平方呎花園，成交價為1.7億元連一個車位，折合呎價約44,099元。資料顯示，該單位成交期為365日，買家可享提早入住優惠及850萬元的家具津貼現金回贈。