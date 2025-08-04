有安樂窩先結婚 準新人追價廿萬 360萬買青衣美景花園靚裝兩房
撰文：黃祐樺
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二手市場疲弱，市場續以蝕讓為主，但無阻準新人入市建安樂窩。最新有準新人追價20萬元至360萬元，買青衣美景花園一伙低層靚裝修兩房戶。上手持貨8年轉手帳面微蝕15萬元離場。
中原地產資深分區營業經理許偉業指，是次成交為青衣美景花園5座低層H室，實用面積329平方呎，屬兩房間隔，原業主最初以390萬元叫價放盤，新近以減價30萬元至360萬元沽出，呎價10,942元。
至於，新買家為年輕準新人，因認為要先有家才可結婚，但因為預算有限故只可物色400萬以下單位，睇樓3天後鎖定美景花園。不過該屋苑有不少合適單位均售出及租出，最終睇中上述成交單位。
↓↓美景花園5座低層H室↓↓
附設逾40萬裝修 買家心動追價20萬
代理指，原業主稱該單位有約逾40萬元裝修，買家心動便還價340萬元，惟原業主稱已有多名買家出價，其中有買家出價356萬元亦不肯割愛。最終新買家追價20萬元後，成交單位。
至於，原業主在2017年以375萬元購入，持貨至今8年，是次轉手帳面微蝕15萬元，單位期內貶值約4%。
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