半山名滙示範單位　一房採屏風櫃分隔、半通透設計增空間感｜多圖

九龍建業（0034）旗下西營盤半山名滙今日（4日）開放3伙示範單位予傳媒參觀，當中連傢俱經改動示範單位屬一房連開放式廚房間隔，採意式低調奢華風格設計。值得留意的是，單位經改動後的客廳與睡房以落地式屏風櫃作分隔，以半通透設計增加室內空間感。



連傢俱經改動示範單位以18樓C室為藍本，屬一房連開放式廚房間隔設計，實用面積260平方呎，連22平方呎露台並相連16平方呎工作平台。單位以意式低調奢華風格設計，客廳有落地玻璃趟門連接露台及工作平台，全屋地板使用天然大理石瓷磚舖砌。

客廳與睡房以落地式屏風櫃分隔

經改動後的客廳與睡房以落地式屏風櫃作分隔，向睡房一面為實用陳列櫃，另一面為磨砂玻璃，以半通透設計增加室內空間感。至於，睡房延續客飯廳的設計風格，以柔和木色為主調，睡床旁更設置一組金屬層架和服飾掛架，提供充裕收納空間，另有大理石紋化妝檯並配以弧形半身鏡。

L型開放式廚房

至於，廚房為L型開放式設計，使用淺色雲石紋工作台，及設落地木製廚櫃，同時有基本家電如嵌入式洗衣乾衣機、雙門雪櫃、二合一電磁爐連燒烤盤、抽油煙機及獨立式蒸爐等。浴室色調以淡雅淺灰色為主，再以低調金屬銅色作點綴，設有淋浴室、洗手盆、坐廁、即熱式電熱水爐及浴室寶，而淋浴室更特設玻璃門，有效阻隔水氣外泄。

↓↓18樓C室一房連傢俱經改動示範單位↓↓

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至於，一房連開放式廚房以18樓C室為設計藍本，單位實用面積260平方呎，連22平方呎露台及16平方呎工作平台。靠近門口的浴室旁位置貼心為住戶打造嵌入式儲物空間及鞋櫃。單位採用開放式廚房設計，廚房為L型開放式設計，同樣有廚房基本家電。

客飯廳呈長方形設計，客飯廳連接露台及工作平台，採用落地玻璃趟門設計，增加採光和通風效果。睡房空間寬敞，鋪砌木紋地磚，無窗台設計配以大觀景窗，迎納自然光線之餘。至於浴室色調以淡雅淺灰色為主，再以低調金屬銅色作點綴，浴室同樣設有淋浴室、洗手盆、坐廁、即熱式電熱水爐及浴室寶等。

↓↓18樓C室一房交樓標準示範單位↓↓

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最後，兩房連開放式廚房以18樓E室為設計藍本，實用面積394平方呎，連22平方呎露台及16平方呎工作平台，客飯廳以長方形開則，大門玄關位設有大容量的鞋櫃及收納儲物櫃，中空位置可擺放日常生活用品。全屋以淺木色主調，客飯廳為長方形設計，有落地玻璃趟門連接室外露台及工作平台。

廚房同樣以L型開放式設計，使用淺色雲石紋工作台，同時善用高樓底設置落地木製廚櫃以提升收納空間，同樣有廚房基本家電。

↓↓18樓E室兩房交樓標準示範單位↓↓

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主人睡房位於末端 私隱度十足

單位客飯廳及睡房屬同一座向景觀，而主人睡房位於末端，私隱度十足，房間內鋪砌木紋地磚，並設有大型落地玻璃窗。另一睡房設計方正，無窗台設計配以大觀景窗迎納自然光線。至於浴室色調同樣淡雅淺灰色為主，再以低調金屬銅色作點綴，浴室同樣設有淋浴室、洗手盆、坐廁、即熱式電熱水爐及浴室寶等。

UPPER MANOR 半山名滙樓高26層的住宅大樓，共提供111個住宅單位，其中110伙標準戶型涵蓋 一房至三房間隔，另有一伙頂層特色戶。