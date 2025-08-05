趁黑雨放假睇樓　打工仔租客2.2萬即租藍田三房　全屋2日前翻新完

天文台發出黑雨信號，部份租客趁不用上班出動睇樓。藍田滙景花園一伙三房單位最新以每月22,000元租出，呎租36元。業主於今年4月買入單位作投資，現享3.5厘租金回報。



美林物業滙景分行高級客戶經理林小燕表示，該單位為滙景花園7座中層H室，實用面積614平方呎，三房間隔，外望內園景。

業主、租客趁黑雨空檔簽約

據悉，單位最初叫租22,800元，由於今早天文台發出黑雨信號，租客見不用上班，於是乘機抽空睇樓，而單位的業主亦剛好因為暴雨而有空安排簽約。最終租客睇樓後心儀單位裝修新淨，隨即議價以月租22,000元承租，折合呎租約36元。

↓↓滙景花園7座中層H室↓↓

2星期前進行翻新、業主4個月享3.5厘回報

代理透露，業主於兩星期前才收回單位，隨即將單位進行翻新並重新上油漆，工序剛完成兩日，因此內籠新淨企理。另外，屋苑同類無裝修的單位目前叫租2萬元，與是次單位租金相差不多，加上盤源不多，因此租客決定迅速承租。

業主於今年4月以745萬元買入單位投資，租金回報約3.5厘。