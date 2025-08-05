油塘曦臺再錄大蝕讓！3房套慘蝕五球 同屋苑今年最勁狂輸48%
撰文：黃祐樺
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二手交投轉旺，惟市場續以蝕讓為主。油塘曦臺有三房套單位最新以968萬元沽出，上手持貨6年輸逾五球離場。至於該屋苑今年至少錄8帳蝕讓個案，每宗蝕讓至少輸逾兩成，當中最勁一宗持貨3年輸48%離場。
中原地產分區營業經理洪金興表示，是次成交為油塘曦臺2座高層B室，實用面積716平方呎，屬三房套間隔，原業主以1,000萬元叫價放盤，最終累減32萬元，終以968萬元沽出，呎價13,520元。
至於，原業主於2019年5月以1,543萬元購入單位，持貨6年，是次轉手帳面蝕讓575萬元，單位期內貶值約37%。
今年錄8帳面蝕讓個案 最勁3年輸48%離場
連同上述成交，參考曦臺今年1月至今，至少錄8宗帳面蝕讓個案，帳面蝕幅由26%至48%，當中最大一宗蝕讓為1座29樓C室，實用面積716平方呎，屬三房間隔，於今年3月以930萬元沽出，上手3年輸48%離場。
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