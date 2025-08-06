汽車代理英之傑1.3億放售葵涌美達中心3.36萬呎地廠

從事汽車代理及零售業務的跨國企業英之傑（Inchcape），最新委託代理出售葵涌美達中心地下A及B單位和貨車泊位。叫價約1.3億元。



仲量聯行表示，上述地廠建築面積約33,555平方呎，樓底高度達5.5米，連同專用貨車停泊位一併出售。物業配備直接車輛通道進出，可用作後勤支援中心，例如汽車維修中心及陳列室、電商物流、冷鏈倉儲及數據中心等，惟須符合政府相關規劃條例。另外物業亦有超闊臨街門面，並正對青山公路。

該行香港工業及物流部董事黃智堅表示，這類全層地廠物業首次放盤，在市場上罕見，現時物業租金回報率逾6%。

英之傑代理豐田、凌志、Land Rover等車款

翻查資料，上述地廠業主為英之傑香港有限公司（Inchcape），屬一間從事汽車代理及零售業務的跨國企業，在港代理豐田、凌志、Land Rover、Jaguar、ORA、Maxus及日野等車款。其公司董事包括英之傑集團大中華區董事總經理劉啟成及英之傑大中華區豐田凌志營業部總經理羅浩堅。

英之傑集團大中華區董事總經理劉啟成。（余俊亮攝）