買家曝光｜香港房屋協會入市　斥2.7億購粉嶺樂業路全幢工廈

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-23 15:16

逾億元大額工廈買家身份曝光。本月初粉嶺一幢全幢全新工廈以逾2.7億元易手，新買家為主力為市民提供居所的法定機構香港房屋協會。房協回覆《香港01》表示，購入該工廈為配合業務發展，決定在新界區自置物業作區域辦事處之用。

+ 4 + 4 + 4

據土地註冊處資料，由華基地產投資持有的粉嶺樂業路5號川田工貿廣場2期全幢本月初以2.708億元易手，新買家為Hong Kong Housing Society，即為香港房屋協會。

房協：物業作區域辦事處之用

房協表示，購入該工廈為配合業務發展，決定在新界區自置物業作區域辦事處之用，包括處理專用安置屋邨的銷售事宜。房協將購入位於粉嶺的川田工貿廣場二期整座物業，並已於2021年3月初與該物業的業主簽定買賣合約，成交價約為2.7億港元。該物業位於粉嶺安樂村工業區。

目前房協在新界區正在發展的專用安置屋邨包括位於粉嶺百和路、洪水橋及古洞北的項目，預計將於未來十年相繼落成，提供超過6,000個公營房屋單位。

原業主原計劃分拆出售工廈單位

上述工廈樓高9層，每層面積約4,416至8,948平方呎，總樓面面積約43,836方呎，共提供53伙，單位面積約662至3,266方呎不等，以成交價計算，呎價約6,178元。，地契用途為工業、貨倉及附屬辦公室。

該工廈於近期全新落成，原業主本來計畫將其分拆出售，不過在銷售開始前獲投資者積極洽購，最終原業主選擇善價而沽。

翻查資料，去年開始粉嶺安樂村工業地盤成交暢旺，如去年佳明集團先後買入兩幅區內農地，並改建為數據中心。而新加坡豐樹基金今年1月又以約8.129億元投得區內官地，擬作數據中心用途，最近新加坡基金SilkRoad以3.21億元購得區內堅達中心。