已故港區人大王敏剛遺孀　標售南區壽山村道別墅　叫價1.75億

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-23 16:42

2019年去世的香港「造船大王」、中華造船廠創辦人王華生長子王敏剛，其持有的南區壽山村道獨立別墅，新近透過代理行推出招標，意向價1.75億元。

王敏剛生前為港區全國人大代表、中華總商會永遠榮譽會長。

世邦魏理仕表示，獲業主一方委託，以公開招標方式出售南區壽山村道26號A獨立門牌別墅，意向價1.75億元，拆合呎價約6萬元，物業將於5月5日中午截標。該物業地盤面積4,949平方呎，現為一座三層高的別墅，總實用面積約2,903平方呎，更設有獨立花園及車房。

翻查資料，王敏剛於1990年以535萬元購入上址，隨後在2015年10月曾以1.2億元轉售予「玩具大王」蔡志明，惟在2018年10月再次以1.2億元易手，該別墅重回王敏剛手中。

曾被追討貸款連利息共1.61億

此外，資料顯示，王敏剛於2018年11月把物業抵押予新鴻基信貸有限公司貸款，惟貸款金額未有顯示。由於王敏剛於2019年3月去世，新鴻基信貸於2020年10月向其遺孀周進娣追討該筆貸款連利息共1.61億元，另加11.4萬港元的法律費用。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事鮑珏鍵表示，上述別墅業主可透過獨立第三方向買家提供靈活融資安排，在疫苗推出及通關在望的利好消息下，相信是次出售可以吸引不少本地及內地買家關注。

鮑氏又指出，自從農曆新年後，大手豪宅買賣交投頻繁，山頂道項目77/79 PEAK ROAD及波老道21號豪宅21 BORRETT ROAD第1期，兩項目呎價不斷創新高，反映市場對超級豪宅的需求有增無減。