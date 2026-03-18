海瑅灣I周五招標254向海戶、擬即日開標　最快月內再推價單單位

由信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I，落實本周五招標賣254伙向海單位。信和置業執行董事田兆源表示，該批單位錄中港兩地準買家查詢，當中包括多組大手客，最快即日公布招標結果。另亦會在月內以價單形式推出項目入場版單位。



至於後市面，田兆源指過去數周亦有不少新盤沽清，亦吸引不少投資者入市，反映樓市有上升走勢，另每個新盤各有獨特性，料百花齊放有利樓市發展。

左起：信和置業執行董事田兆源、CCD 鄭中設計事務所聯席總裁及全球管理合夥人陳德堅。（黃祐樺攝）

↓↓第2座(2B)38樓A室經改動連裝修單位↓↓

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↓↓第2座(2B)38樓A室無改動單位↓↓