日出康城海瑅灣I上樓書涉1266伙　最大1716呎四房、連逾千呎天台

由信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I，今（26日）上載樓書，涉及1,266伙，主打兩房戶型。項目關鍵日期為2027年6月30日。



海瑅灣I全盤提供1,266伙，細分1A座、1B座、2A座及2B座。當中第1A座標準樓層一梯4至5伙；第1B座標準一梯7伙；第2A座標準一梯5伙；第2B座標準一梯6伙。單位實用面積由323至1,716平方呎，戶型包括一房至四房，主打兩房。

面積最大一伙1716呎 天台1209呎

面積最細單位為1A座6樓E室，實用面積323平方呎，屬一房間隔，外連54平方呎天台。而面積最大單位為1A座72樓A室，實用面積1,716平方呎，屬四房雙套間隔，外連719平方呎平台，及1,209平方呎天台。另外，單位內置樓梯，住戶可藉此直達天台。

三房及四房均戶戶向海

信和置業執行董事田兆源表示，海瑅灣I所有三房及四房單位均戶戶向海，享藍塘海峽至將軍澳海灣景。項目將於短期內公布最新銷售部署。他特別提到，海瑅灣I提供區內極罕有四房雙套連工作間的全海景大宅，全盤僅有14伙，單位位處第1A座56樓或以上的極高層A單位，實用面積1,154平方呎，料將受市場追捧。