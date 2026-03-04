日出康城「海瑅灣I」擬下周開示範單位 　預告率先招標三房、四房

由信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I，有機會下周開放示範單位，預告會先以招標形式出售三房、四房大單位。



信和置業執行董事田兆源表示，海瑅灣I 有機會下周開放示範單位，預告會先以招標形式出售，涵蓋三至四房單位，有機會月內推出首張價單。另外，該盤已錄5,000個查詢，包括來自內地及海外的準買家。

田兆源：股市下跌、中東局勢緊張 「磚頭」是穩定投資

至於後市方面，他表示，近期市場錄不少大手客入市個案，亦反映對樓市有信心，料會帶動觀望態度的準買家加快入市，雖然近期股市下跌及中東局勢緊張，認為入市買「磚頭」仍然是穩定投資。

信和置業執行董事田兆源。

海瑅灣I提供1,266伙，實用面積323至1,716伙，戶型涵蓋一房至四房，當中一房佔54伙、實用面積358至360平方呎；另兩房佔960伙，實用面積451及615平方呎；三房佔203伙，實用面積628及891平方呎；四房佔14伙，實用面積1,154平方呎；另設35特色單位，實用面積323至1,716平方呎。