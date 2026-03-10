日出康城海瑅灣I短期內招標大單位　三房示範單位曝光｜多圖

由信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I，今（10日）開放一對三房連裝修及無改動示範單位予傳媒參觀。發展商表示，明日將開放展覽廳予公眾參觀，短期內上載銷售安排，首批推三房及四房戶招標。



信和置業執行董事田兆源表示，項目自公布戶型後，接獲不少家庭客查詢。他透露，首批將推三房及四房大單位招標，由於項目所有三房及四房單位均望海景，預計此類單位最受追捧，並料招標價錢理想。

項目今日開放三房一套示位予傳媒參觀，並於明日開放展覽廳予公眾參觀，短期內上載銷售安排。 發展商今日開放的一對連裝修及無改動示範單位，是參考第2座(2B)38樓A室為藍本搭建，實用面積775平方呎，間隔為三房一套連工作間連洗手間。

設計主題「Tequila Sunset」

當中經改動連裝修單位以「Tequila Sunset」（龍舌蘭日落）為設計主題，採用橙、黃、金等暖色調及大地色系，配合天然石材、木飾面及金色鋼材，營造溫馨柔和氛圍。

↓↓第2座(2B)38樓A室經改動連裝修單位↓↓

+ 6

客廳以玻璃屏風分隔書房

客飯廳方正實用，整體以暖色為基調。客廳鋪設雲石地板，並利用鏡面及金屬飾面裝飾牆身，而沙發搭配特色抱枕及花卉擺設。客廳特以玻璃屏風分隔書房，提升採光度與空間感。 客飯廳外連露台及工作平台，實用面積共42平方呎。另飯廳部分設有圓形大理石四人餐桌及餐椅。

主人房可三邊落床 設開放式衣帽間

主人房採橙色及米色，房間放置雙人大床後仍可三邊落床；床品以灰米色布藝搭配特色抱枕。落地玻璃配合L形轉角窗，視野更開揚，外望海景。房間設有開放式衣帽間，設層架及掛衣空間。 另一間睡房設計為兒童房，採用莫蘭迪色系及柔和曲線元素。地面鋪設柔和色彩的地毯，並配合玩偶及燈光設計。牆身設有層架，可擺放書籍、玩具及裝飾品。

+ 2

廚房家電齊備 主人浴室有浴缸

而廚房部分，採用曲尺長型工作枱面，並配備一系列品牌家電，包括抽油煙機、氣體煮食爐、蒸焗爐、雪櫃及二合一洗衣乾衣機。廚房與工作間相鄰，內設洗手間。 浴室以淺色石紋磁磚鋪設牆身及地面，主人浴室更設有浴缸。鏡櫃配備除霧設計及三段式燈光，增加美感與實用性。

+ 4

↓↓第2座(2B)38樓A室無改動單位↓↓