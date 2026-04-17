內地大型手游公司高層入市　豪斥1.24億掃堅尼地城新盤海嵎12伙

新盤市場銷售理想，多個新樓盤獲大手客掃貨。永義國際（1218）旗下堅尼地城爹核士街海嵎（KENNEDY BAY）早前在3月份推出銷售，當中不乏大手客蹤影，其中21樓及22樓合共12個單位，均由內地大型手游公司高層買入，總樓價涉及約1.24億元，呎價約3.3萬元。



相關成交個案為堅尼地城海嵎的21樓及22樓，涉及該兩層全層合共12個單位，成交金額介乎896萬至1,376.1萬元，合共涉資1.24億元，呎價逾3.3萬元。

上述12個單位的新買家包括香港殼木軟件有限公司(CAMEL GAMES LIMITED)及香港科摩軟件有限公司（HONG KONG KE MO SOFTWARE CO., LIMITED），其公司董事分別為冒大衛及易律，分別是北京神州泰岳的董事長及總經理。

北京神州泰岳於2001年成立，2009年成為首批深交所創業板上市企業(證券代碼:300002)，專注於IT運維管理、物聯網、手機遊戲及人工智能等業務。

海嵎（KENNEDY BAY）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。