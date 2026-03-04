永義堅尼地城海嵎招標48伙沽清、套現逾4億　多數買家全層購入

永義國際（1218）旗下堅尼地城爹核士街海嵎（KENNEDY BAY），於昨日（3日）首推48伙單位招標，並全數沽出，套現逾4.1億元。項目另加推17樓全層6伙單位，將於本周六開始招標。



項目昨日首推48伙單位招標，包括6至11樓、15至16樓全層的A至F室，實用面積介乎284至412平方呎，戶型涵蓋一房及兩房，成交價由714.6萬至1,172.7萬元，呎價由24,813至29,352元。

多數買家為全層購入 成交期約三個月

該批單位於日內全數沽出，套現逾4.1億元。多數買家採全層購入，並以建築期付款，先繳付樓價10%為首期，其餘90%於入伙時付清。資料顯示，項目預計關鍵日期為今年6月1日，即該批買家的成交期約三個月。

最高成交價1172.7萬 投資者及用家各一半

永義國際集團主席兼首席行政總裁官可欣表示，項目為馬年首個開售的全新項目，當中最高成交價單位為16樓E室，實用面積412平方呎，屬兩房戶型，成交價為1,172.7萬元，呎價28,464元。而最高呎價成交單位為16樓C室，實用面積為284平方呎，屬一房戶型，成交價為833.6萬元，呎價29,352元。買家中投資者及自用買家各佔大約一半，當中不乏大手成交。

加推6伙招標

項目於昨日另上載新一份銷售安排，加推17樓全層6伙，將於本周六下午三時正開始招標。

海嵎（KENNEDY BAY）全盤涉及125伙，主打一房及兩房單位，實用面積介乎247至1,063平方呎。