永義堅尼地城「海嵎」今上樓書、最細247呎　示範單位曝光｜多圖

永義國際（1218）旗下堅尼地城爹核士街1D號住宅項目，今日（23日）正式命名為海嵎（KENNEDY BAY），涉及125伙，主打一房及兩房單位，實用面積介乎247至1,063平方呎。項目今日上載樓書，並開放一伙一房清水示位予傳媒參觀。



今日開放參觀的清水示範單位以18樓D室為藍本搭建，實用面積325平方呎，屬一房連開放式廚房間隔，外連38 平方呎「三合一」露台。單位間隔方正實用，客飯廳長約5.3米、闊約2.25米，樓層高度最高3.48米，並配合大型觀景窗，令空間更開揚。玄關位置設有鞋櫃，方便住戶日常收納需要。

↓↓海嵎18樓D室清水示範單位↓↓

L形雙面工作檯面、備有多組櫥櫃

單位採開放式廚房，設有L形雙面工作檯面，備有多組櫥櫃。所有廚房電器均採用歐洲品牌，包括電磁爐、微波焗爐、洗衣乾衣機及雪櫃，滿足日常煮食及家務需要。

客飯廳及睡房均安裝分體式冷氣機，兼顧節能與舒適。而浴室設有窗戶屬明廁設計，有助採光及通風，並配置 浴室寶，提升沐浴舒適度。浴室潔具選用國際品牌，包括德國品牌洗手盤水龍頭、花灑套裝及坐廁。