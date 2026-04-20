新世界大圍柏傲莊III加推75伙　涉一房至兩房　入場費789.3萬起

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III，上周六（18日）以價單形式發售88伙即日沽清，發展商加推75伙更新售價單位，入場費為789.3萬元。



該批75伙更新單位戶型涵蓋一房至兩房，當中包括27伙一房戶及48伙兩房戶，實用面積307至534平方呎，價單定價986.7萬元至1,800.3萬元，價單呎價27,412元至34,213元，折實售價789.3萬元至1,440.2萬元，折實呎價21,928元至27,368元。

入場費789.3萬元起

當中入場單位為第8B座8樓F單位，實用面積359平方呎，屬一房間隔，價單定價986.7萬元，價單呎價27,485元，折實售價789.3萬元，折實呎價21,986元。

當中最平呎價單位為第8A座8樓F單位，實用面積473平方呎，屬兩房間隔，價單定價1,296.6萬元，價單呎價27,412元，折實售價1,037.2萬元，折實呎價21,928元。

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