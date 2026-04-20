周末新盤284伙升1.2倍　柏傲莊III88伙沽清　啟德海灣兩期沽133伙

周末再有新盤銷售。過去兩日（18日、19日）新盤市場共錄得約284伙成交，較上周的129宗成交上升1.2倍。當中大圍站柏傲莊III即日沽清88伙，共套現逾9.5億元，有大手買家斥逾4,600萬元購入4伙。另啟德海灣兩期周末累沽133伙，套現逾10億元，當中啟德海灣第2期有內地投資者斥資約2,872萬元購5伙一房。



大圍站柏傲莊III即日沽清88伙 合共套現逾9.5億

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III，上周六（18日）以價單形式發售88伙即日沽清，合共套現逾9.5億元，最高成交呎價25,993元，當中大手S組時段，當中最大手買家斥資逾4,600萬元購入4伙。

發展商指，同日亦有18組買家購買多於一伙單位收租，同時透露計劃次輪價單銷售繼續設大手組別，但亦會預留單位給非大手買家。

啟德海灣兩期周末累沽133伙 套現逾10億

由嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展的啟德海灣第2期，周末展開首輪價單發售160伙，即日沽出127伙。如連同項目第一期，項目兩期於周末兩日合共售出133伙，套現逾10億元。

當中啟德海灣第2期錄得一宗「一客五食」成交，內地投資者斥資約2,872萬元連環購入5伙一房單位。

啟德啟德海灣。

海瑅灣I兩日沽11伙 套現逾8600萬

由信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I，過去兩日共沽11伙，套現逾8,600萬元。當中最高成交價單位為2B座56樓D單位，實用面積558平方呎，兩房開放式廚房連書房間隔，成交價931.26萬元，呎價16,689元。

日出康城海瑅灣。

新香港人2125萬買入兩伙黃金海灣·意嵐

「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際的屯門黃金海灣·意嵐，獲新香港人以2,125萬買入兩伙同層單位。涉及為5A座23樓C室，屬三房連梗廚間隔，實用面積767平方呎，成交價1,280.4萬元，呎價為16,694元，另一間為5A座23樓A室，屬兩房連儲物室間隔，實用面積516平方呎，成交價844.6萬元，呎價為16,368元。

屯門黃金海灣·意嵐。（李煥好攝）

赤柱ONE STANLEY沽兩伙 吸金逾1.1億

另亦有大額成交，當中建灝地產旗下赤柱豪宅項目ONE STANLEY招標沽第6座1及2樓B單位複式大宅，以及第6座3樓B單位天際特色大宅，兩伙大宅均由同一組買家購入，總成交價逾1.1億元。其中第6座1及2樓B單位複式大宅，實用面積為2,565平方呎，屬五房四套連儲物套及私人升降機大堂間隔，以6,812萬元沽，呎價26,558元。

另第6座3樓B單位天際特色大宅，實用面積為1,215平方呎，屬三房套連儲物套、儲物房及私人升降機大堂間隔，以4,382萬元沽出，呎價36,066元。

赤柱ONE STANLEY。

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