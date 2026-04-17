柏傲莊III招標三日沽81伙、套20億　明價單發售88伙　截收7000票

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III，將於周六（18日）以價單形式發售88伙，項目已正式截止接受認購登記，累收逾7,000個認購登記，超額認購逾78倍。



柏傲莊 III周六開賣88伙，當中24伙一房、50伙兩房，及14伙三房，折實售價由745.8萬至1,768.3萬元，折實呎價由19,597至25,993元，折實平均呎價為22,021元。首輪銷售將設大手組別，同時會預留一定數目單位予非大手買家。

發展商同時公佈最新招標情況，柏傲莊III 三、四房大宅第三日截標，累計沽出81伙大宅，套現逾20億元，成交價由約1,617.11萬至4,710.528萬元，成交呎價介乎22,585至37,120元，當中包括11伙四房雙套大宅、25伙四房一套大宅、45伙三房大宅。

三房大宅2466萬沽、呎價逾3萬 創三房標準戶新高

項目第8座(8A)35樓C單位，屬三房一套連儲物房設計，飽覽最前席城門河景，實用面積822平方呎，成交價2,466.6萬元，呎價30,007元，成交價及呎價創三房標準單位新高。

↓↓柏傲莊住客會所Sky House↓↓

+ 3

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。