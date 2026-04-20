中原：CCL首季升幅已超去年全年　一二手交投量創15年同期新高

2026年首季樓市表現回勇，呈現 「有價有量」 局面。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，受惠於減息，以及全面撤辣政策釋放投資及非本地客需求，樓市調頭回升，升勢亦加快。中原城市領先指數（CCL）首季錄得5.59%升幅，一季升幅已超越2025年全年4.7%升幅。CCL最新報153.67點，較去低位134.89點，反彈近14%。



陳永傑表示，積壓購買力釋放，多個新盤銷情火熱，一、二手市場同步暢旺。中原樓市大數據顯示，今年首季共錄得17,006宗一、二手私人住宅買賣登記，按年大升63%，由去年同期的10,411宗躍升至十五年新高，僅次於2011年首季的24,396宗。

新盤單季吸金627億破紀錄

一手市場方面，今年首季登記達5,354宗，按年升47%，創下二十二年同期新高；涉及金額更高達627億元，按年勁升102%，刷新有紀錄以來同期歷史新高。

整體而言，今年首季一、二手成交金額合共達1,545億元，按年升幅近九成，並創自1996年有紀錄以來的同期次高，僅次1997年首季的1,572億元。這反映「小陽春」威力強勁，購買力以前所未有的速度湧現，買家憂遲買更貴，紛紛加快入市步伐。

首季271宗大手掃貨 按年升1.3倍

另外，今年一手市場大手客活躍。中原樓市大數據顯示，2026年首季全港新盤錄得271宗大手客入市個案，按年急增1.3倍，涉及715伙，成交總額達73.3億元。大手客交易量更佔整體一手登記逾一成，創2008年後的十八年同期新高。若與撤辣前2023年首季僅15宗相比，今年首季更勁升17倍，反映政策放寬後市場迅速回暖，大手客入市意欲顯著提升，投資氣氛升溫。

大手成交集中新地的西沙SIERRA SEA，單計首季已錄得166宗大手掃貨個案，涉及單位高達447伙；另北角嘉居天后及油麻地瑧爾，亦分別錄得10組（涉27伙）及8組（涉33伙）大手客紀錄。

陳永傑表示，今年首季「小陽春」有望延續至第二季。第二季向來樓市傳統旺季，今年次季有望更上一層樓，挑戰2萬宗水平，中原城市領先指數亦有機會升至160點，樓價跌幅將逐步收窄。他指出，中東局勢動盪令人民幣避險情緒升溫，資金持續流入香港，內地客積極入市，為樓市升勢提供額外動力。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

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