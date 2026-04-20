鷹君羅嘉瑞家族逾4370萬買3伙海瑅灣I 　累計入市134伙涉逾16億

鷹君羅嘉瑞家族再度入市買新盤，最新合共擲逾4,370萬元買入日出康城海瑅灣I至少3伙，據鷹君（0041）年報資料指，在去年從一手及二手住宅市場合共買入105伙，涉資近13.6億元 ，再在今年再買29伙，涉資2.6億元。換言之鷹君合共累計買入134伙，涉逾16億元。



連掃三伙涉資逾4370萬

據資料顯示，是次成交涉及至少3伙海瑅灣I，成交價由1,447.4萬至1,479萬元，涉資約4,371.3萬元，以總樓面約2,285平方呎計，平均呎價約為1.9萬元。

其中一伙為海瑅灣I 2B座中層A室，實用面積775平方呎，屬三房單位，在3月以1,447.4萬元沽出，呎價18,676元，買家採120天成交，獲住宅停車位認購優惠。

公司名入市 均為鷹君管理層

入市公司涉及為「RISING PRECISION LIMIED」，而是次該間公司董事則包括其公司董事為鷹君執行董事羅俊謙（鷹君主席羅嘉瑞兒子）、鷹君執行董事兼總經理簡德光，以及鷹君執行董事朱錫培，均為鷹君管理層。

日出康城海瑅灣I。

鷹君（0041）主席及董事總經理羅嘉瑞。

圖左：鷹君執行董事羅俊謙。（歐嘉樂攝）

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