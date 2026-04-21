紅磡首岸本周六首輪銷售218伙　折實入場638萬　大手客最多購8伙

由恒地（0012）夥希慎興業（0014）及帝國集團旗下紅磡重建項目首岸（One Victoria Cove），新近加推2號價單共120伙後，再於今日（21日）正式上載項目第1期（第2座）首個銷售安排，將於本周六起發售218伙，涵蓋兩房至三房，折實入場價為638萬元，折實呎價由17,365元起。而大手客最多可選購8伙。



恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目第1期自推出首兩張價單及開放示範單位後，市場反應熱烈，接獲不少查詢。項目於今日上載首個銷售安排，共涉218伙，本周六起發售，折實售價由638萬元起，折實呎價由17,365元起。

折實入場價638萬 折實呎價由17,365元起

該批單位戶型涵蓋兩房至三房，當中包括兩房單位203伙及三房單位15伙，實用面積由339平方呎至642平方呎，價單售價由701.1萬元至約1445.9萬元，價單呎價由19,083至23,251元，折實售價則由638萬元至約1,315.8萬元，折實呎價由17,365至最高21,158元。而首輪銷售將於本周三下午4時截止登記。

左起：恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝、恒基物業代理營業(二)部副總經理李菲茹。（發展商提供）

大手客最多可選購8伙

銷售當日將分為三組以先到先得形式進行，包括S組、A組、B1至B3組。當中S組最多可選購8伙，A組最多可選購3伙，而B組最多可選購2伙。

韓家輝：不少準買家有意願購入兩個或以上單位自用

韓家輝亦指，紅磡區兩房及三房供應較少，亦偏向老舊，因此項目自推出首兩張價單以來，市場反應踴躍，受到不少換樓客及家庭客的查詢，不少準買家有意願購入兩個或以上單位自用。

首岸正式上載項目第1期（第2座）首個銷售安排，將於本周六起發售218伙。（資料圖片）

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