條路自己揀！年青人的十字街頭！｜汪敦敬

日前遇上發展商售樓部的老友，他分享：「最近售出的樓花，其中8至9成買家都是說普通話的！」筆者聽到之後感到意外，數字比我想像中更高！當然，這只是老友所見，未必是全面，但有足夠的參考性！說普通話的買家就算只是一半，其實在香港來說已經是一個重要的結構性改變！我覺得港人的危機感比過去慢熱了一點！



人生本來就是充滿風險，之前筆者經常撰文說：基於機會成本「買有風險，不買也有風險！」你決定買樓，自然要承擔「買樓的風險」！樓價下跌，買家就要承擔資產值下跌的風險，也包括樓價下跌有時租金也跟着下跌，你仍然要供樓！甚至有可能再遇上加息期，供樓金額還要提高！以上的風險無論分開出現、或者一起出現，在年輕的時候我全都遇過，不要低估買樓的風險，置業前你準備好承擔風險未？

但不買樓是否沒有風險，當然不是！若你需要而沒有去買樓，樓價升了就是你的損失！若是有需要買樓又要交租的，樓價上升租金又上升，長遠的損失可能超出你所想像！當中風險未必比買樓後樓價下跌少！甚至還高得多！你有需要而決定不買樓前，又有否準備承擔這個風險？

機會成本（Opportunity Cost）告訴了我們一個真理，人生是充滿困難的選擇題！任何決定都要付出代價！所以有人寧願相信樓市旺勢永遠不會重回人間！那麼這條困難選擇題就解決了！樓市從此不振，永不翻身，就不用買樓！既沒有買的風險！也沒有不買的風險！但根據機會成本的法則，這個想法是等於落重注去買樓市淡倉，不單只承擔了「不買的風險」，正因這種態度幾乎必然地錯過了樓價谷底的入市時機！

事實上，樓市有跌的時候就有升的時候！人類居住的需求不可能虛擬化！建築成本更不可能沒有通脹！所以不是絕對地，但很大機會樓市旺市仍然會再出現！

其實最高風險的是「別人給你的看法！」因為「別人的處境與需要根本和你不同！」包括筆者的說法，其實都不要盡信！你要將別人的看法消化後為自己的情況再量度一次，甚至應該修改後成為個人的看法，才相對安全！起碼對自己公平一點！

你可以質疑筆者「經紀佬想獲得成交」，所以說假話，但我用經紀身份撰文其實已經自我標籤和披露可能出現的利益衝突！隱藏的利益和感受才令人防不勝防！「別人的情懷與價值觀念也根本和你不同！」網上的看法最不可靠其實就是論者的背景，其實讀者是一無所知！無從稽考一個論者根據什麼經歷去說一個觀點，才是真假難分的世道常態啊！

+ 11

（汪敦敬拍攝及提供）

（汪敦敬拍攝及提供）

（汪敦敬拍攝及提供）

（汪敦敬拍攝及提供）

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。