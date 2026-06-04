新世界九龍塘滶蘊招標沽40伙　套現近23億　呎價最高5.6萬

新世界（0017）旗下九龍塘玫瑰街低密度豪宅項目滶蘊 PAVILIA ROSA，今日（4日）以招標形式發售65伙大宅，發展商表示項目即日以招標方式沽出40伙，套現近23億元，創今年單日套現金額新高。當中最貴一伙為四房天台特色戶，以逾9,100萬元沽出，呎價逾5.6萬元，呎價創今年豪宅樓花新高。



是次以招標方式沽出的40伙單位，當中包括27伙複式大宅、13伙四房及三房平層大宅，成交價3,836.3萬元至9,144萬元，成交呎價29,200元至56,866元，平均售價逾5,660萬，呎價近4萬元。

當中最高成交金額及呎價單位為7樓和8樓複式單位S3天台特色戶「御風•複邸」，實用面積1,608平方呎，屬四房三套連天台設計，天台面積567平方呎，連兩個停車位，以9,144萬元沽出，呎價56,866元，呎價創今年豪宅樓花新高。

發展商表示，買家包括本地傳統豪宅買家、家族辦公室高端客戶及內地富豪等。另1,600平方呎以下的複式大宅已近沽清，現時全盤只餘下4個複式大宅。

斥20.75億統一業權 每呎樓面地價約1.7萬

項目前身為九龍塘玫瑰街23至34號玫瑰苑物業，地盤面積約38,960平方呎，最高地積比率為3倍，可建樓面面積約116,882平方呎。新世界於2022年11月以底價20.75億元投得，成功統一物業業權，每呎樓面地價約1.7萬元。

九龍塘玫瑰街豪宅項目滶蘊。（資料圖片）

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