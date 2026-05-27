九龍塘滶蘊公佈樓書　全盤109伙主打大單位　複式大宅逾三千呎

新世界（0017）旗下九龍塘玫瑰街低密度豪宅項目滶蘊 PAVILIA ROSA，於今日（27日）正式上載售樓說明書，全盤109伙，主打特色複式大宅及三、四房大戶，實用面積最大3,058平方呎。發展商透露，項目傾向率先以招標形式推出複式單位，示位已籌備完畢，短期內開放予VIP客優先參觀。



新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目定於日內正式上載樓書，全盤109伙，主打特色複式大宅及三、四房大戶，佔全盤約60％，傾向率先以招標形式推出複式單位，意向價將參考傳統低密度豪宅及大屋價錢，相信該項目呎價能再創區內新高。

內地富豪查詢佔四成

她亦透露，項目示範單位屬「全港首創」，已籌備完畢，短期內開放予VIP客優先參觀。另外，自命名後接獲數千宗查詢，當中約六成為本地傳統豪宅買家，而約四成為內地富豪。

發展商另介紹項目部分精選複式大宅及三四房大戶。複式大宅包括四房三套及五房五套戶型，當中四房三套戶型實用面積由1,488至2,185平方呎，而面積最大複式大宅為五房五套戶型，實用面積為3,058平方呎。

最大逾三千呎Rosa Villa 設逾花園九百呎

據樓書資料，項目最大單位為地庫、地下及1樓的Rosa Villa，實用面積3,058平方呎，設花園910平方呎，另設停車位499平方呎。

全盤最細一房戶實用面積298呎

至於項目最細單位為2樓E5室，實用面積298平方呎，一房間，設平台47平方呎。

滶蘊 2樓E5室。

斥20.75億統一業權 每呎樓面地價約1.7萬

項目前身為九龍塘玫瑰街23至34號玫瑰苑物業，地盤面積約38,960平方呎，最高地積比率為3倍，可建樓面面積約116,882平方呎。新世界於2022年11月以底價20.75億元投得，成功統一物業業權，每呎樓面地價約1.7萬元。

九龍塘玫瑰街豪宅項目滶蘊。（資料圖片）

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