新世界九龍塘滶蘊周四招標65伙大宅　48小時內示範單位開放參觀

新世界（0017）旗下九龍塘玫瑰街低密度豪宅項目滶蘊 PAVILIA ROSA，將於本周四（4日）以招標形式發售65伙大宅，發展商透露，已有準買家意向購入樓盤兩伙。另預告項目最快於48小時內開放示範單位予傳媒參觀。



新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目市場反應熱烈，於本周開放予VIP優先參觀後，參觀人士近8成為本地傳統豪宅買家，更有準買家意向一次購入兩伙單位。由於準買家集中查詢複式大宅及三、四房大戶較多，故率先推售該類大宅。她預告，項目最快於48小時內開放示位予傳媒參觀。

她另透露，項目定於本周四（4日）以招標形式發售65伙大宅，當中包括31伙複式大戶、14 伙四房平層大宅及20伙三房平層大宅，實用面積由831至3,058平方呎，即該批單位包含全盤面積最大之五房五套大宅。首日截標時間為上午十一時，其後截標時間為每日下午三時，並會每日招標及截標。

住客會所HOUSE ROSA佔地逾2萬呎

發展商亦介紹項目住客會所HOUSE ROSA，住客會所連同園林逾兩萬平方呎，提供超過25項設施，包括宴會廳、健身室及游泳池等。

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