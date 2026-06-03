內地客曾攜風水大師睇樓　#LYOS複式三房1年後棄購　輸130萬訂金

長實（1113）旗下洪水橋現樓新盤#LYOS最新錄一宗撻大訂個案，涉及樓價1,297.4萬元，買家一年後棄購料輸近130萬元訂金。發展商落實將於周五（6月5日）以先到先得形式重新推售，單位價單面價為1,401.7萬元，較對上一張價單加價4.3萬元或0.3%。



買家為內地客 曾攜同風水大師睇樓

據成交紀錄冊顯示，是次撻訂單位為#LYOS複式B座 G&1樓3室 ，實用面積778平方呎，連308平方呎花園，及及306平方呎天台，屬三房間隔，於2025年2月份以1,297.4萬元沽出，呎價16,676元。

當時發展商表示，買家為內地客，在多次參觀心儀單位後再攜同風水大師睇樓，因對物業環境和質素非常滿意，加上該單位附送全屋傢俬，決定入市。

#LYOS複式B座 G&1樓3室。

採複式360付款計劃 去年1297.4萬沽

當時買家採「複式360付款計劃」， 需要簽署臨時買賣合約時繳付樓價5%，再在簽署臨時買賣合約後180天內多繳付樓價5%，最終要在簽署臨時買賣合約後360天內繳付餘下樓價的90%。另外同時獲發展商提供的「傢俬贈品優惠」、「百萬大禮買大屋」優惠，以及「提早付清餘款現金回贈」優惠等。

長實（1113）旗下洪水橋現樓新盤#LYOS。

該單位在2026年6月1日最新顯示為終止買賣合約。（成交紀錄冊資料）

一年後撻訂 料輸130萬訂金

不過，該單位在6月1日最新顯示為終止買賣合約，反映買家已棄購，料單位終遭發展商殺訂樓價10%，料合共涉及約129.74萬元。

曾錄14伙撻訂 去年向3名撻訂買家追討最多140萬差價

值得留意的是，該盤曾發生14伙分層單位買家撻訂離場事件，長實營業部首席經理郭子威表示在2024年5月表示，如最新單位成交價較撻訂前出現差額，將會向未能按照買賣合約完成交易者（撻訂買家）追回差額。而事實上，長實早在2025年4月起已經向三名#LYOS撻訂買家追討介乎在55萬元至140萬元差價。

長實（1113）旗下洪水橋現樓新盤#LYOS。

長實（1113）旗下洪水橋現樓新盤#LYOS。

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