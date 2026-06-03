新世界上海K11 ELYSEA寫字樓預租率近70%　今年10月入伙

新世界（0017）旗下上海淮海路大型綜合項目K11 ELYSEA，總樓面面積近140萬方呎，其中寫字樓K11 ATELIER Huaihai，截至今年5月，寫字樓的預租率近70%，租戶預計可於今年10月進駐。



寫字樓部分K11 ATELIER Huaihai為上海核心商業區的嶄新商業項目，整體樓面約30萬平方呎，樓高25層，項目按照中國綠色建築三星級標準建造，吸引來自零售、法律、諮詢、金融等領域的龍頭企業進駐。

上海大型綜合項目K11 ELYSEA寫字樓。

同系深圳K11 ECOAST在五一黄金周期間，舉辦第二屆海濱文化節，並引入法國知名戲劇《鳥人與他的奇美拉樂隊》及《吆喝火人》於大灣區首次演出，在假期內錄得日均人流接近15萬，創下今年新高。

位於廣州漢溪K11成為節日期間的熱門文化旅遊地點，在親子、藝術及文化系列活動帶動下，五一黄金周期間人流按月上升30%，自駕到訪的消費者按月增長近57%；整體銷售額按月增幅有63%，其中零售銷售額平均增幅達1.04倍。另武漢的兩個K11項目在五一黄金周期間引入電競主題活動，帶動餐飲及娛樂類別店鋪人流亦按年升逾30%。

深圳K11 ECOAST。

新世界指出，本港零售業務表現理想，尖沙咀K11 Art Mall出租率長期維持100%，K11 MUSEA出租率接近98%。K11 MUSEA內有國際奢侈品牌均在五一黃金周前夕完成遷址升級，而下半年新進駐品牌有Prada及Miu Miu等，料將有效刺激整體訪客的消費意欲。

K11 MUSEA於五一黃金周首四日中，旅客消費額按年增1.25倍，當中最大額消費更近200萬元，品牌中以奢侈品牌銷售繼續保持強勁，按年大增近兩倍，鐘錶珠寶品牌亦按年上升近90%。

K11 MUSEA。

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