5月四盤獲批預售樓花共1356伙　創6個月高位　恒地系兩盤佔最多

地政總署公佈，5月份批出4個新盤的預售樓花文件，共涉1,356伙，創6個月以來高位。當中恒地（0012）紅磡首岸第2期及第4期合共涉及648伙，同系古洞鄉梓路25號涉及682伙。另蘭桂坊集團夥遠東發展（0035）西貢蠔涌項目亦獲批，涉及26伙。



恒地兩盤獲批預售樓花共1330伙 古洞項目佔682伙

當中包括恒地（0012）夥希慎興業（0014）及帝國集團發展，位於紅磡的重建項目首岸（One Victoria Cove）第2期及第4期，分別涉及384伙及264伙，預計關鍵日期為2027年8月31日。

另外同系古洞鄉梓路25號同樣批出預售，涉及682伙，預計關鍵日期為2026年9月30日。

恒地（0012）夥希慎興業（0014）及帝國集團發展，位於紅磡的重建項目首岸。

蘭桂坊集團夥遠東發展 西貢蠔涌項目獲批26伙

至於，「蘭桂坊之父」盛智文旗下蘭桂坊集團夥拍遠東發展（0035）等發展的西貢蠔涌項目亦獲批預售，提供26伙，預計關鍵日期為2027年5月4日。翻查資料，該地皮補地價金額為3.6986億元，預計將會興建屋苑式洋房項目，屬蘭桂坊集團在港首個住宅項目。

「蘭桂坊之父」盛智文。

新地十四鄉第2C（2）期申請預售 共522伙

另外亦接受一份新申請，屬新地（0016）旗下西貢西沙路十四鄉項目第2C(2)期，涉及522伙，預計關鍵日期為2028年2月22日。截至5月底，滾存待批預售單位量為9,786伙，按月減少7.8%。

新地西沙SIERRA SEA。（黃祐樺攝）

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