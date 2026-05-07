4月零單位獲批預售樓花　兩份新申請666伙　涉首岸2期、花語海3期

地政總署公佈，4月份錄得2份預售樓花同意書新申請，涉666伙，較上月264伙增加402伙或1.52倍。不過4月份錄「零批出」即未有批出新盤的預售樓花文件。



紅磡首岸第2期涉及382伙

該份新申請為恒地（0012）夥希慎興業（0014）及帝國集團發展，位於紅磡的重建項目首岸（One Victoria Cove）第2期，涉及382伙，預計關鍵日期為2027年8月31日。值得留意的是，首岸第一期目前已經進行銷售，第三期本周日（10日）亦會展開首輪銷售，至於第四期亦在上月申請預售樓花同意書。

恒地（0012）夥希慎興業（0014）及帝國集團發展，位於紅磡的重建項目首岸。

啟德「花語海」第3期 涉及282伙

至於，另一個新申請為長實（1113）旗下啟德「花語海」第3期，涉及282伙，預計關鍵日期為2027年9月30日。發展商去年表示，項目分三期發展，共提供1,005伙單位，當中第一期及第二期已獲批預售樓花同意書。

據知，目前待批售樓紙項目涉31伙，伙數亦回升至10,620伙，按月增6.6%，屬於17個月新高。

長實（1113）旗下啟德「花語海」。

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