2月5份預售樓花新申請　華潤長沙灣潤發倉庫、華懋東涌盤各涉千伙

地政總署公布，2月份錄5份預售樓花同意書申請，涉2,143伙，較上月1,339伙增804伙或60%，屬2024年9月後，約17個月私樓申請量新高。當中華潤置地（1109）長沙灣潤發倉庫佔最多，合共1,065伙，屬項目第2期至4期。



華潤置地長沙灣潤發倉庫第2至4期 合共1065伙

華潤置地（1109）長沙灣潤發倉庫項目第2、3、4期，分別涉及407伙、348伙、310伙，預計落成日期2028年12月至2029年2月間落成。翻查資料指，發展商在2023年以逾137億元完成補地價，每呎樓面補地價約8,700元，屬近年最大宗。

華潤置地（1109）長沙灣潤發倉庫項目。

華懋東涌項目兩期合共1078伙

另外，華懋及港鐵（0066）合作的東涌喜東街項目第1期及2期，分別涉及691伙及387伙，將於2029年7月31日落成。據資料指，華懋於2022年7月投得的上述項目，補地價金額近35.5億元。

據知，目前待批售樓紙項目涉29伙，伙數亦回升至9,736伙，為15個月新高。