周末新盤61伙按周跌35%　啟德MIAMI QUAY 連沽9伙　套現逾9431萬

周末未有新盤展開大型銷售，過去兩日（6日、7日）新盤市場共錄得約61伙，較上周的94宗成交跌35%。當中啟德現樓MIAMI QUAY 系列單位連沽9伙，套現逾9,431萬元。



由會德豐地產、恒地（0012）、新世界發展（0017）及帝國集團合作發展的啟德現樓MIAMI QUAY 系列單位連沽9伙，套現逾9,431萬元，當中7伙以招標形式沽出。涉及單位成交價681.3萬至1,257.3萬元，呎價20,963至25,146元。

當中最貴一伙為第1座21樓G室 ，屬兩房連書房及開放式廚房，實用面積500平方呎，以1,257.3萬元沽出，呎價25,146元。項目至今累售470伙，套現近49.7億元。

啟德現樓MIAMI QUAY。

柏傲莊III一房926.3萬沽

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III 以926.3萬元沽出一伙一房戶，呎價25,802元，單位為第8B座47樓F單位，實用面積359平方呎，屬一房開放式廚房設計，享開揚內園景致。

大圍站上蓋柏傲莊III。（夏家朗攝）

#LYOS 複式戶1214.8萬元沽 恒地連沽7伙吸金逾1.2億

長實（1113）旗下洪水橋現樓新盤#LYOS一伙複式C座28號單位，以1,214.8萬元沽出，單位實用面積779平方呎，平均呎價約15,594元。單位擁198平方呎地下花園、1樓平台及306平方呎天台。

另外，恒地（0012）旗下啟德「THE HENLEY」及「HENLEY PARK」兩日連沽7伙，吸金逾1.2億元，當中「The Henley」更錄得呎價34,896元成交。

長實（1113）旗下洪水橋現樓新盤#LYOS。

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