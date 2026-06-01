周末新盤94伙按周跌41%　形瑨價單單位售罄　海瑅灣I 4141萬沽5伙

周末未有新盤展開大型銷售，過去兩日（30日、31日）新盤市場共錄得約94伙，惟表現較上周的160宗成交跌41%。當中荃灣形瑨即日沽清52伙價單單位，發展商表示樓盤所有價單單位全部售罄。另海瑅灣I 周末沽5伙，吸金逾4,141萬元。



形瑨即日沽清52伙價單單位 所有價單單位售罄

新地（0016）荃灣東橫窩仔街住宅項目形瑨（Lime Spark）周六即日沽清52伙價單單位，新地代理特別發展部助理總經理（銷售及市務）譚錫湛表示，項目累售419伙，套現逾29億元，所有價單單位全部售罄，項目尚餘43伙三房及特色單位招標中，陸續再會有成交消息公布。

荃灣東橫窩仔街住宅項目形瑨（Lime Spark）

海瑅灣I 周末沽5伙 吸金逾4141萬

由信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I ，在過去周末沽5伙，套現逾4,141萬元。

當中最高成交價及呎價單位為第1B座61樓B單位，實用面積455平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，以逾938萬元沽出，呎價20,625元。海瑅灣 I 至今累積沽出758伙，總套現金額逾66億元。

將軍澳日出康城海瑅灣I

「維港・灣畔」7901萬沽兩伙

由中國海外（0688）、九龍倉集團（0004）、恒基地產（0012）及嘉華國際（0173） 合作發展的啟德跑道區項目「維港・灣畔」以7,901萬元沽兩伙，分別為第1A座28樓A單位及B單位，實用面積分別為819平方呎及818平方呎，同屬三房套加工作間連洗手間間隔。28樓A單位連一個住宅車位成交價為4,033.7萬元 ，呎價約49,252元，28樓B單位連一個住宅車位成交額為3,867.3萬元，呎價約47,278元。

啟德跑道區項目「維港・灣畔」

洪水橋#LYOS複式1132.3萬沽

長實（1113）旗下洪水橋新盤#LYOS沽一伙複式C座30號單位，實用面積788平方呎，成交價1,132.3萬元，呎價約14,369,元。單位採複式設計，坐擁三重戶外空間，包括198平方呎地下花園、1樓平台及306平方呎天台。

洪水橋新盤#LYOS

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