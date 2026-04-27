周末新盤409伙按周升44%　紅磡首岸賣218伙即沽清　套現逾16.4億

周末再有新盤銷售。過去兩日（25日、26日）新盤市場共錄得約409伙成交，較上周的284宗成交上升44%。當中紅磡首岸首輪賣218伙全數沽清，套現逾16.4億元，有大手買家斥資5,800萬元買8伙。



紅磡首岸首輪賣218伙全數沽清 套現逾16.4億

由恒地（0012）夥希慎興業（0014）及帝國集團旗下紅磡市區重建項目首岸（One Victoria Cove），周六首輪賣218伙全數沽清，套現逾16.4億元。項目錄13宗大手客成交，購入3至8伙單位。當中有一組大手買家斥資約5,800萬元購入首岸8伙兩房作長線收租之用。客源分布方面，約64%為本地買家，24%為內地買家，2%為外國買家，另有10%以公司名義入市。

大圍站柏傲莊 III75伙即日沽清 套現逾7.9億

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III，次輪價單發售75伙，即日沽清套現逾7.9億，成交售價789.3萬元至1440.2萬元，成交呎價21,928元至27,368元，最大手買家斥資逾5,500萬元，購入項目6伙。如連同招標發售的三、四房，發展商表示，「柏傲莊III」在8個銷售日售出270伙，套現逾44億元。

啟德海灣兩日累沽43伙 海德園沽3伙吸金逾2,800萬

由嘉華國際（0173）、會德豐地產及中國海外（0688）合作發展的啟德海灣，過去兩日累沽43伙，當中錄兩組大手客入市。有買家逾3,500萬元買4伙兩房，另一組買家以逾1,980萬元購入3伙，包括2伙一房及1伙兩房單位。據知，項目合共累售989伙，套現逾80億元。

太古地產（1972）旗下柴灣海德園單日沽3宗，吸金逾2,800萬元，成交價由約850萬元至約1,000萬元，呎價16,586元至17,571元，屬均為兩房開放式廚房間隔單位。

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