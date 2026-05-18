周末新盤220伙按周跌60%　形瑨次輪賣121伙即日沽清　壹沐沽38伙

周末各大新盤展開次輪銷售，過去兩日（16日、17日）新盤市場共錄得約220伙，惟表現較上周的560宗成交跌60%。當中荃灣形瑨次輪賣121伙即日沽清，兩輪套現逾18億元，另土瓜灣道住宅項目壹沐第二期發售50伙，即日沽約38伙。



形瑨次輪賣121伙即日沽清 兩輪套現逾18億

新地（0016）荃灣東橫窩仔街住宅項目形瑨（Lime Spark） 周六次輪發售121伙，即日沽清，當中有買家斥資逾3,000萬購入4伙兩房單位，同時亦有6組買家均購入三伙單位。發展商表示，項目兩輪累積套現逾18億元。

新地（0016）荃灣東橫窩仔街住宅項目形瑨。

會德豐KOKO HILL連沽6伙 單日套現逾5512萬

會德豐地產旗下藍田KOKO HILLS系列連沽6伙，單日套現逾5,512萬元。當中以招標方售沽5伙KOKO MARE兩房單位。

當中5伙為KOKO MARE，成交價由852.4萬元至995.6萬元，呎價由20,056元至20,979元，實用面積425平方呎至489平方呎，另一宗為KOKO RESERVE，第1座6樓D室，屬兩房連儲物房間隔，實用面積520平方呎，成交價985.6萬元，呎價18,954元。

KOKO RESERVE。

雅盈峰7773.2萬招標沽三房兩套

盈大地產（0432）旗下中環半山項目「雅盈峰」以招標形式售出一伙三房兩套連工作間及私人平台戶型，吸金7,773.2萬元，呎價61,987元，創下該系列呎價新高。是次成交單位為25樓B單位，屬三房兩套連工作間及私人平台間隔，實用面積為1,254平方呎，外連78平方呎私人平台。項目已累積成交87伙，總成交金額逾26億元。

中環半山項目「雅盈峰」。

首岸周末沽兩伙 套現逾2860萬

由恒地（0012）夥希慎興業（0014）及帝國集團旗下紅磡重建項目首岸（One Victoria Cove），周末再售出兩伙，套現逾2860萬元。涉及為1座23樓M室及1座28樓M室，實用面積616平方呎，成交價分別為1,417.32萬及1,443.16萬元，成交呎價23,008及23,428元。首岸不足3周內，速沽529伙，佔可發售單位逾98%，套現約45億元。

另同系恒地（0012）旗下土瓜灣道住宅項目壹沐HIGHWOOD第二期第三輪發售50伙，市場消息指，項目沽約38伙。

紅磡重建項目首岸。

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