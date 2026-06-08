內地生預繳年租21.6萬　租西營盤翰林峰開放式戶　回報約3.7厘

租務市場持續升溫，再有內地生為搶心儀盤「一炮過」預繳全年租金。西營盤翰林峰一個開放式單位，獲內地生以每月1.8萬元承租，並預繳全年租金約21.6萬元，單位實用呎租高達92.3元 , 料業主租金回報3.7厘。



心儀單位鄰近校園 預繳一年租金21.6萬

中原地產西南區分行高級區域營業經理鍾光英表示，是次成交為西營盤翰林峰3座中低層C室，實用面積195平方呎，採開放式間隔，望山景及樓景，單位最新以每月1.8萬元租出，平均實用呎租高達92.3元。

據了解 , 新租客為內地生，心儀上址鄰近校園，且四周配套齊全，擔心遲租會缺盤，遂決定「快人一步」，不惜預繳一年租金21.6萬元租入單位自住。

業主2018年買入價586萬 享約3.7厘回報

原業主於2018年以586萬元購入單位，持貨約8年，以是次月租1.8萬元計算，料可享約3.7厘租金回報。

西營盤翰林峰

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