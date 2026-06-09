「九龍居屋王」富榮花園三房戶865萬沽　呎價1.46萬、創兩年高位

近期樓市回暖，樓市高峰期被外界稱為「千萬居屋王」、「九龍居屋王」的旺角富榮花園，新近錄得高價成交個案，屋苑一伙三房戶以自由市場865萬元沽出，成交呎價約1.46萬元，創過去兩年高位。



整體樓價持續回升，個別屋苑呎價更屢創新高，旺角富榮花園繼上月自由市場呎價突破1.4萬元新高後，本月呎價再創1.46萬元新高。世紀21家天下物業富榮花園分行經理黎振傑表示，最新成交為旺角富榮花園7座中層D室，實用面積592平方呎，屬三房戶，向內園景，新近獲買家以自由市場865萬元購入，成交呎價14,611元，創屋苑兩年多以來自由市場呎價新高。

代理又補充，上述單位位處中層偏高樓層，加上屬於方型廳，向來較受市場歡迎，因此成交價較為理想。

2010年買入價399萬

據了解，原業主於2010年7月以已補地價399萬元購入上址，最新以865萬元售出，期間帳面獲利466萬元，單位於16年間大幅升值近1.2倍。

旺角富榮花園。（資料圖片／余俊亮攝）

富榮花園5月已錄兩宗成交價800萬以上個案

事實上，近期富榮花園已開始錄得高價成交個案，如5月份屋苑12座低層G室及6座低層A室，實用面積同為592平方呎，分別以810萬元及835萬元沽出，成交呎價分別約13,682及14,105元。

昔日「千萬居屋王」呎價近1.8萬

至於富榮花園的歷史最貴紀錄已追溯至2018年7月份，當時屋苑17座中層A室為全港首個突破千萬元的居屋，實用面積592平方呎，屬三房間隔，以1,065萬元易手，當時成交呎價約17,990元。

旺角富榮花園由其士國際發展。(張浩維攝)

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